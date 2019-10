Die Proteste von Barcelona: So ähnlich wie in Hongkong, aber diesmal sind die Demonstranten „die Bösen“

Donate

Protestkundgebungen haben Barcelona, Spanien, am 18. Oktober am fünften Tag in Folge überflutet, nachdem neun katalanische Separatistenführer zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden.

Die Demonstrationen haben überall in Katalonien stattgefunden, sind aber in der katalanischen Hauptstadt am heftigsten. Eine Demonstrantenmenge schleuderte Steine und Dosen auf Polizisten in Kampfausrüstung, zog große Müllcontainer mitten auf den Hauptboulevard der City und setzte sie in Brand. Mannschaftswagen versuchten vergeblich, die Menschen zurück auf die Bürgersteige zu drängen.

Die spanische Tageszeitung El Pais berichtete, dass 17 Personen an diesem Tag verhaftet wurden.

Die Gesundheitsbehörden berichteten, dass 62 Menschen, davon 41 in Barcelona, bei Protestaktionen in ganz Katalonien verletzt wurden. Das spanische Innenministerium sagte, dass mehr als 200 Sicherheitskräfte in der Region verletzt wurden.

Die Demonstranten blockierten alle größeren Zugänge nach Barcelona und Katalonien. Die wichtigsten Autobahn-Abfahrten in die Stadt wurden von Demonstranten blockiert, die drei Tage lang marschiert waren, um die katalanische Hauptstadt in sogenannten „Friedensmärschen“ zu erreichen.

Am 18. Oktober wurde um 9.30 Uhr die Autopista AP-7 an einer Stelle in der Nähe der Autonomen Universität der Stadt und in der Kommune La Jonquera an der Grenze nach Frankreich abgesperrt. Auch auf den Nationalstraßen N-II, N-240, N-340 und N-420 gab es Behinderungen für die Autofahrer.

Um 18 Uhr hatten sich die fünf getrennten Demonstrationszüge im Zentrum von Barcelona vereinigt und führten eine Großkundgebung durch.

Nach Schätzungen der örtlichen Polizei nahm etwa eine halbe Million Menschen teil.

Am 17. Oktober heizte die Gewalttätigkeit sich auf, als eine Gruppe von Demonstranten in eine Zweigstelle der La Caixa Bank einbrach und Feuerwerkskörper auf die Polizei abschoss, während sie versuchte, das Gebäude zu erreichen, in dem die spanische Regierungsdelegation in Barcelona untergebracht ist.

Den Berichten zufolge gibt es Demonstranten aus rechtsextremen wie auch faschistischen Unterstützergruppen, die versuchen, aufeinander loszugehen.

Ein Unabhängigkeits-Aktivist wurde geschlagen und getreten, als er auf dem Boden lag, während „radikale Separatisten“ einen rechtsextremen Demonstranten, der ein Messer hatte, einkreisten und ihn mit Kopfverletzungen zurückließen, nachdem sie ihn entwaffnet hatten.

Um die Organisation der Proteste zu verhindern, ordnete ein spanischer Richter die Schließung der Website einer abgeschotteten katalanischen Protestgruppe an: „Demokratischer Tsunami“, ein neuer Zusammenschluss, der im September auftauchte und rasch enorme Popularität in den sozialen Netzwerken gewann.

Seine wichtigste Aktion war ein massiver Protest am 14. Oktober im Flughafen von Barcelona, der den Ausfall Dutzender Flüge zur Folge hatte.

„Die Justizbehörden haben die Betreiber angewiesen, die Domains nicht mehr zu bedienen, auf denen die Plattform #Tsunamidemocratic basiert … da sie das Begehen von Straftaten begünstigen könnte“, sagte die Polizei auf Twitter.

Außerdem organisierten die Gewerkschaften einen Generalstreik, der zunächst für den 11. Oktober geplant war, aber dann auf den 18. Oktober verschoben wurde, damit er mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zusammenfiel.

Die Gewerkschaften Intersindical-CSC and Intersindical Alternativa de Catalunya, die den Streik ausriefen, geben an, ihr Ziel sei die Forderung zur Anhebung des Mindestlohns und die Verurteilung kürzlich erfolgter arbeitsrechtlicher Reformen, die als nachteilig für die Arbeiter gesehen werden.

„Wir wollen den Verlust der Rechte anprangern, die für die Arbeiter in den letzten Jahren dahingeschwunden sind, und fordern, dass sie zurückgegeben werden“, erklärte die IAC-Sprecherin Assumpta Barbens. Dem US-amerikanischen Overseas Security Advisory Council zufolge, der die Entwicklung verfolgt hat, „werden die Demonstrationen wahrscheinlich auch Wege unterbrechen, die von verschiedenen Städten in der Region nach Barcelona hineinführen, inklusive Demonstrationszüge auf wichtigen Schnellstraßen von Tarragona, Berga, Vic und Girona. Über Zusammenstöße mit Ordnungskräften hinaus haben Demonstranten in einigen Gegenden den öffentlichen Nahverkehr unterbrochen, Ampeln beschädigt und Bahnlinien und Zufahrtstraßen zum Flughafen von Barcelona versperrt.“

Die breiten Proteste wurden ausgelöst durch die Verurteilung von zwölf ehemaligen katalanischen Politikern, die für ihre Bestrebungen zur Abtrennung von Spanien 2017, nach einem Unabhängigkeits-Referendum, das für rechtswidrig erklärt wurde, vor Gericht gestellt wurden.

Alle zwölf wurden für schuldig befunden, aber nur neun wurden ins Gefängnis gesteckt.

Der spanische Oberste Gerichtshof erließ Haftstrafen von neun bis 13 Jahren. Die Gefängnisstrafen sind niedriger als von der Staatsanwaltschaft beantragt, die bis zu 25 Jahre hinter Gittern für den früheren katalanischen Vizepräsidenten Oriol Junqueras gefordert hatte.

Der spanische Oberste Gerichtshof hat auch einen internationalen Haftbefehl für den früheren Kopf der Regionalregierung Kataloniens Carles Puigdemont erlassen.

Zur Zeit hat er seinen Wohnsitz in Belgien, am 18. Oktober erschien er aufgrund des Haftbefehls, der ihm Aufruhr und Missbrauch öffentlicher Gelder vorwirft, in Begleitung seines Anwalts vor den Justizbehörden.

Puigdemont erklärte, er sei gegen die Auslieferung nach Spanien, und wurde von einem belgischen Richter ohne Auflagen entlassen; er habe nur Ende Oktober 2019 für eine weitere Anhörung wieder vor Gericht zu erscheinen.

Im katalanischen Radionetzwerk RAC1 sagte Spaniens Interims-Innenminister Fernando Grande-Marlaska, er hoffe, dass Puigdemont nach Spanien ausgeliefert wird. „Wir sind in der EU und wir sind mit denselben Werten aufgewachsen, die uns zu demokratischen Gesellschaften machen: Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Gleichheit. Dies bedeutet, dass die Entscheidung eines Richters in Marseille ebenso viel wert ist wie die Entscheidung eines Richters in Barcelona, denn wir alle arbeiten mit denselben Werten. Herr Puigdemont kann und muss an Spanien übergeben werden.“

Da die spanische Regierung mit den Vereinigten Staaten verbündet ist, destabilisieren die katalanischen Demonstranten für Unabhängigkeit, die ähnliche Aktionen wie zum Beispiel die in Hong Kong durchführen, natürlich die Lage, was behoben werden muss.

Plötzlich ist Steinewerfen und Feueranzünden auf der Straße unakzeptabel. Dabei werfen die katalanischen Demonstranten noch nicht einmal Molotow-Cocktails auf Behörden.

