Die türkische Operation im Nordosten Syriens ist mit den Vereinigten Staaten und Russland koordiniert?

Am 10. Oktober erzielte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen keine Einigung über eine Erklärung, die die türkische Militäroperation in Syrien verurteilt. Nach einer Krisensitzung des Sicherheitsrates hinter verschlossenen Türen gaben die Botschafter düstere Beurteilungen der Lage ab. Fünf europäische Botschafter forderten, dass die Türkei ihre militärische Operation gegen bewaffnete kurdische Gruppen im Nordosten Syriens beendet.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Kelly Craft sagte, Washington befürworte das Vorgehen der Türkei nicht, unternahm aber keine besonderen Anstrengungen, es zu verurteilen.

„Das Versäumnis, sich an die Spielregeln zu halten, verletzliche Bevölkerungsgruppen zu schützen, das Versäumnis zu gewährleisten, dass ISIS diese Aktivitäten nicht ausnutzen kann, um sich neu aufzubauen, wird Konsequenzen haben“, sagte Craft.

Der russische UN-Botschafter Vassily Nebenzia sagte, die Vereinigten Staaten und ihre Koalition betrieben „Demographic Engineering“, wodurch der Konflikt entstanden sei. Er forderte eine Lösung, die „weitere Aspekte der Krise Syriens berücksichtigt, nicht nur die türkische Operation.“

„Sie sollte die illegale militärische Präsenz in diesem Land thematisieren“, sagte Nebenzia mit offensichtlichem Bezug auf die Anwesenheit des US-Militärs in Syrien.

Die Reaktionen Russlands und der Vereinigten Staaten auf die türkische Operation „Peace Spring“ zeigen, dass Ankara in der Tat seine Aktivitäten mit Moskau und Washington im Voraus abgestimmt hat.

Die türkischen Streitkräfte und die von der Türkei gestützten Militanten haben seit dem 9. Oktober eine Bodenphase der Operation gegen bewaffnete kurdische Gruppen im Nordosten Syriens entfaltet. Bislang haben sie nur begrenzte Ergebnisse erzielt. Es wird jedoch erwartet, dass die Türkei, wenn sie die Operation fortführt, in der Region zum Teil erhebliche Gewinne macht.

Die Kernfrage ist, wie tief das türkische Militär seine Operation „Peace Spring“ in Syrien ausdehnen will. Zur Zeit gehen pro-türkische Quellen von der möglichen Einrichtung eines 30 Kilometer tiefen Korridors aus. In diesem Falle wird Ankara seine Rolle in diesem Konflikt weiter stärken und eine große Bandbreite an Optionen für seine möglich Lösung erhalten. Begrenztere Gewinne, zum Beispiel ein 15 Kilometer tiefer Korridor, werden keinen derartigen Effekt auf die Lage in Syrien im Allgemeinen haben und vor allem die Chancen der kurdischen politischen Leitung mindern, ihre Pläne für die Schaffung eines halbwegs unabhängigen Staates innerhalb von Syrien umzusetzen.

Für die Regierung Trump ist die gegenwärtige Situation ein Schritt, um das Vertrauen ihres Hauptverbündeten im östlichen Mittelmeerraum wieder aufzubauen und gleichzeitig dem Engagement der Obama-Regierung und der CIA, die beträchtliche Energie in die Förderung kurdischer Projekte in Nordsyrien gesteckt hatten, einen Schlag zu versetzen.

Theoretisch würde die mögliche Annäherung der Vereinigten Staaten und der Türkei durch den Konflikt in Syrien es Washington ermöglichen, seinen Feldzug zur Begrenzung des Einflusses des Iran und der Assad-Regierung in dem vom Krieg verwüsteten Land zu stärken, wie auch zusätzliche Gelegenheiten für eine Revanche des US-amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes auf dem türkischen Markt zu eröffnen. Dies ist ein logischer Schritt im Rahmen der national ausgerichteten Politik der Regierung Trump.

Gleichzeitig sagen einige Experten, die türkische Operation im nordöstlichen Syrien könne Teil der türkisch-russischen Abmachung zur Lage im Großraum Idlib sein, wo die syrisch-iranisch-russische Allianz kürzlich bemerkenswerte Gewinne in der Gegend von Khan Shaykhun gemacht hat.

Quelle: https://southfront.org/turkish-operation-in-northeastern-syria-is-coordinated-with-united-states-russia/

Übersetzung: Sabine

