Kriegsbericht: Türkei-gestützte Kräfte nehmen russische Militärpolizei in Nordost-Syrien unter Beschuß

Am 29. Oktober geriet eine Patrouille der russischen Militärpolizei nahe des an der Grenze gelegenen Dorfes Darbasyah unter Mörserbeschuß. Das Dorf liegt gerade östlich der von der Türkei kontrollierten Stadt Ras al-Ayn. Die Russen befanden sich dort, um mit ihren türkischen Kollegen den Beginn der gemeinsamen Grenzpatrouillen zu besprechen, die im Rahmen des russisch-türkischen Abkommens über die Einrichtung einer ´Deeskalationszone´ im Nordosten Syriens vereinbart worden waren.

Erste Berichte suggerierten, daß mindestens zwei russischen Soldaten bei dem Angriff verletzt worden waren. Diese wurden später jedoch dementiert. Die von der Türkei unterstützte Kräfte behaupteten nicht auf die Russen gefeuert zu haben und wiesen darauf hin, daß die von Kurden angeführten Demokratischen Kräfte Syriens an einem solchen Zwischenfall Interesse gehabt haben könnten.

Am 28. Oktober trafen sich russische und türkische Militärbeamte in Ankara getroffen, um die Umsetzung des Abkommens über eine Deeskalationszone zu besprechen und einen Plan für weitere gemeinsame Aktionen in der Region festzulegen.

Syrische Armeeinheiten haben ihre Stationierung entlang der türkischen Grenze in einem 90km breiten Bereich östlich des Umlands von Ras al-Ayn bis zur Stadt al-Qamishly in Nordost-Syrien fortgesetzt. Laut der syrischen Nachrichtenagentur SANA, sind Regierungsstreitkräfte in mindestens 20 Siedlungen in der Region einmarschiert.

Die Syrische Armee arbeitet derzeit daran ihre Stellungen entlang der gesamten Grenzregion westlich und östlich der türkischen Operation Peace Spring am Ostufer des Euphrats zu verstärken.

Am 28. Oktober haben Rußland und Syrien eine Pontonbrücke in der Provinz Deir ez-Zor eröffnet, welche die beiden Ufer des Euphrats miteinander verbindet. Die Brücke verbindet die Städte al-Mre´eyeh und Mrat miteinander. Sie ist dank der Hilfe und unter dem Schutz russischer Streitkräfte errichtet worden.

Der Provinzgouverneur von Deir ez-Zor, Abdul Majid al-Kawakibi, sagte, daß die Brücke eine “Antwort auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Menschen im Norden des Regierungsbezirks sei.” Die Brücke wird sie in die Lage versetzen “mit den übrigen Gebieten im Regierungsbezirk zu kommunizieren.”

In der Vergangenheit hatte die von den Vereinigten Staaten (VS) angeführte Koalition alle Brücken in der Region zerstört. Ein Teil davon ist im Rahmen des Feldzugs gegen den ISIS zerstört worden. Später wurde die Zerstörung der Infrastruktur zum Werkzeug, um die Verbindungen zwischen den Menschen in den von den VS kontrollierten von denen der von der Regierung kontrollierten Regionen zu trennen.

Am 28. Oktober hat VS-Verteidigungsminister Mark Esper erneut angekündigt, daß die VS die Ölfelder östlich des Euphrats nicht kampflos aufgeben werden. Laut seiner Warnung, werden die VS jeder Gruppe, welche die Sicherheit der dort stationierten VS-Streitkräfte dort in Gefahr bringt, mit überwältigender Militärgewalt bekämpfen.

Quelle: https://southfront.org/turkish-backed-forces-shell-russian-military-police-in-northeastern-syria-war-report/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

