Er sagte, “Israel lügt, wenn es behauptet, daß das Ziel des Angriffs für die Hisbollah bestimmte Waffen gewesen sind. Die israelischen Angriffe in Syrien sind inakzeptabel und müssen umgehend beendet werden”, und fügte hinzu, daß die Hisbollah bis auf weiteres in Syrien bleiben werde.

Während einer allwöchentlichen Pressekonferenz am 20. September hat die Sprecherin des Außenministeriums der Russischen Föderation, Marija Sacharowa, davor gewarnt, daß die Bedrohung durch einen inszenierten Chemiewaffenangriff in der Provinz Idlib nach wie vor hoch ist. Laut Sacharowa, rüstet Hayat Tahrir al-Sham die mit ihnen verbündeten Gruppen zu diesem Zweck mit chemischen Kampfstoffen aus.

Jaysh al-Izza, die im Nordwesten und Norden von Hama operieren, sind als einer der Hauptbündnispartner von Hayat Tahrir al-Sham (ehemals Jabhat al-Nusra, der syrische Zweig von al-Qaida) wohlbekannt. Dies mag ein Hinweis darauf sein, daß die Türkei in der Region genügend Einfluß auf bewaffnete Gruppen hat und dazu bereit ist diese zur Respektierung des Abkommens über die am 20. Oktober vollständig in Kraft tretende demilitarisierte Zone zu zwingen. Jedoch bleibt die Situation kompliziert.

Auch hat die Gruppe sich bei der Türkei für die Verhinderung einer Militäroperation durch die Syrische Armee und ihre Verbündeten in der Provinz Idlib und an sie grenzende Regionen bedankt.

Wie der pro-oppositionelle Medienkanal, Enab Baladi, am 20. September mitgeteilt hat, begrüßt, Jaysh al-Izza, eine der größten Gruppen der Freien Syrischen Armee in Nordwest-Syrien, das Inkraftsetzen der Vereinbarung über die Errichtung der Deeskalationszone, die vor einigen Tagen zwischen der Türkei und Rußland zustande gekommen ist.

Kriegsbericht vom 21. September 2018: Die Gefahr inszenierter Chemiewaffenangriffe in Idlib bleibt bestehen

