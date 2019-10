Kriegsbericht: VS-Truppen verbleiben zum Schutz von Ölfeldern vor Terroristen in Syrien

Donate



Die Vereinigten Staaten (VS) planen, trotz des andauernden Truppenabzugs, die Kontrolle über die Ölfelder östlich des Euphrats zu behalten. Am 21. Oktober berichtete VS-Verteidigungsminister Mark Esper, daß Washington sicher gehen möchte, daß die Ölfelder nicht in die Hände des ISIS oder anderer Milizen fallen.

Laut Medienberichten, wird die Anzahl der bei den Ölfeldern von Omar verbleibenden VS-Soldaten 200 Mann betragen. Erwartungsgemäß werden auch 400 weitere, im Dienst von Privatunternehmen stehende Söldner dort verbleiben. Diese Anzahl, von der US Air Force unterstützen Truppen sollten zum Verbleib in der Region ausreichen. Wie Washington die besetzten Ölfelder jedoch auszubeuten plant, wenn rund um die VS-Garnison Streitkräfte des´blutrünstigen Assad-Regimes´ stationiert sind, bleibt unklar. Höchstwahrscheinlich werden die Ölfelder zu einem weiteren Faustpfand in Washingtons Syrien-Strategie.

Nordost-Syrien bleibt, trotz der zeitweiligen Waffenruhe in der Region, der heißeste Teil des Landes. Laut dem türkischen Verteidigunsministerium, sind seit Beginn der Operation Peace Spring insgesamt 765 ´Terroristen´ neutralisiert worden.

Auf dem TRT World Forum sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan, daß die Türkei während der 17-järigen Amtszeit der Regierung “niemals mit den Terrorgruppen an einem Tisch gesessen hat und dies auch niemals tun wird.” Außerdem hat Erdogan dem Westen, einschließlich EU- und NATO-Staaten, vorgeworfen, den ´Terroristen´ während der Operation der Türkei in Nordost-Syrien beizustehen. Desweiteren hat Erdogan seinen bevorstehenden Rußlandbesuch zu Gesprächen über die derzeitige Entwicklung in Nordost-Syrien abgesagt.

Während einer Pressekonferenz am 17. Oktober hat die Sprecherin der russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, erklärt, daß Rußland “die rechtlichen Interessen der Türkei hinsichtlich der Sicherheit ihrer Grenzen immer berücksichtigt hat” und “für die praktikable Zusammenarbeit zwischen Damaskus und Ankara auf Grundlage des 1998 geschlossenen Adana-Abkommens” steht.

Die Bemerkungen der russischen Seite sind ein weiterer Hinweis auf die derzeitige Kooperation der Türkei, der VS und des syrisch-russischen Blocks im Umgang mit der Situation in Nordost-Syrien. In dieser Situation erscheinen Versionen, welche die derzeitige Lage in Nordost-Syrien als vorab vereinbartes Szenario zugunsten von Damaskus, Moskau, Washington und Ankara beschreiben, noch glaubwürdiger.

Quelle: https://southfront.org/us-troops-remain-in-syria-to-protect-oil-fields-from-terrorists-war-report/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

