Syrien – Kriegsbericht vom 1. November 2019: Demokratische Kräfte Syriens verurteilen Bündnisaufruf der Syrischen Armee gegen türkische Invasion

Am 31. Oktober haben die von Kurden angeführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) die Dörfer Abu Rasin, al-Manakh, al-Sibatiyah, Rajlah al-Hamrah und al-Qasimiyah in Nordost-Syrien von durch die Türkei unterstützten Milizen zurückerobert.

Von der türkischen Armee unterstützte bewaffnete Gruppen hatten diese und etliche andere Dörfer zuvor am 30. Oktober besetzt. Jedoch schien es, als seien sie, ohne direkte Unterstützung durch die türkische Armee, nicht in der Lag die Kontrolle über all diese Dörfer behalten.

Trotzdem bleibt die militärische Situation in der Region angespannt und Kräfte unter Führung der Türkei versuchen weiterhin das von ihnen kontrollierte Gebiet auszuweiten. Diese Angriffe stellen wahrscheinlich den Versuch dar, die bestehenden Widersprüche zwischen den SDF und der Syrischen Armee auszunutzen.

Am 30. Oktober hat das syrische Verteidigungsministerium eine offizielle Erklärung veröffentlicht, in der Mitglieder der SDF aufgerufen werden, sich den Reihen der Armee anzuschließen, um die türkische Offensive zurückzuschlagen und die territoriale Integrität Syriens wiederherzustellen. Auch hat das Verteidigungsministerium Mitgliedern der SDF vorgeschlagen ihren Rechtsstatus zu klären, und sei es nur aus Gründen der eigenen Sicherheit. Eine ähnliche Erklärung hat Innenministerium gegenüber Mitgliedern des als Asayîş bekannten Sicherheitsdienstes der SDF veröffentlicht und diese eingeladen ihren Reihen beizutreten.

Diese Stellungnahmen sind auf heftigen Widerstand der Führung der SDF gestoßen, die erklärt hat keinerlei Abmachungen zu akzeptieren, welche “die Verschwiegenheit und die Struktur” der Gruppe nicht “anerkennen und bewahren” würden. Mazloum Abdi, der Oberkommandeur der SDF, hat erklärt, daß diese Angebote “nicht willkommen” seien und hat Damaskus aufgefordert der SDF einen Sonderstatus einzuräumen.

Dieses Verhalten ist offenbar mit dem Vorgehen der VS-Streitkräfte verbunden, die jüngst ihre Aktivitäten in Nordsyrien verstärkt haben. Kürzlich wurde eine Kolonne des VS-Militärs in dem südlich von Kobane gelegenen Dorf Sreen gesichtet. Höchstwahrscheinlich soll ein solches Vorgehen den dahinschmelzenden Einfluß der Vereinigten Staaten im Umland von Raqqah zusätzlich zu dem in den bereits besetzten Ölfeldern in Deir ez-Zor erhalten.

Quelle: https://southfront.org/syrian-democratic-forces-denounce-syrian-armys-call-to-unite-against-turkish-invasion-war-report/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

