Am 7. Juni wurde ein syrischer Kampfje von einer Boden-Luft-Rakete über Nord-Hama getroffen. Eine Quelle aus dem Militär berichtet gegenüber SouthFront, daß eine syrische Su-22M4 von einer MANPAD getroffen wurde, der Jet jedoch auf einen nicht näher benannten Luftwaffenstützpunkt in Homs gelandet ist. Der Pilot hat den Beschuß überlebt.

Am 9. Juni haben Einheiten der NFL und der Koalition aus mit al-Qaida verbündeten bewaffneter Gruppen, Wa Harid al-Muminin * (Erweckt die Gläubigen), Stellungen der SAA nahe der türkischen Grenze im Norden von Lattakia angegriffen. Eine Quelle innerhalb der SAA berichtete gegenüber SouthFront, daß der Angriff, der in den frühen Morgenstunden begonnen hat, von türkischem Territorium aus geführt worden ist. Die Quelle berichtete, daß mit schweren Maschinengewehren bewaffnete Fahrzeuge, welche die Milizen unterstützten, sich entlang der Grenze bewegt haben. Auch soll eine Raketensalve aus Richtung Südtürkei abgefeuert worden sein.

Syrien – Kriegsbericht vom 10. Juni 2019: Milizen erleiden hohe Verluste bei Gefechten in Nord-Hama

