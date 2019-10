Syrien – Kriegsbericht vom 15. Oktober 2019: Syrische Armee übernimmt Schlüsselpositionen auf von der SDF-gehaltenem Territorium

Donate



Am 14. Oktober haben Einheiten der Syrisch Arabischen Armee mit dem Einmarsch in die von den kurdisch angeführten Demokratischen Kräften Syriens (SDF) kontrollierten Gebiete in Nordost-Syrien begonnen.

Die diesbezüglich zwischen der SDF und Damaskus ausgehandelten Bedingungen warten noch auf ihre Veröffentlichung, jedoch sind in Tabqah, auf dem Flughafen Tabqah, in Tabqah Dam, Ayn Issa unnd Tal Tamir sowie in frt Trhion Manbij bereits Regierungstruppen stationiert. Auch haben sich syrische Truppen in Richtung der Grenzstadt Kobani in Bewegung gesetzt. Allerdings verbleibt die Situation dort weiterhin unklar. Laut pro-kurdischen Quellen, sollen dort stationierte Truppen der Vereinigten Staaten (VS) durch eine Blockade der Qaraqo versucht haben syrische Truppen daran zu hindern in die Stadt einzudringen.

Verteidigungsminister Mark Esper hat offiziell erklärt, daß die VS die SDF nicht gegen die Türken verteidigen werden. Jedoch bedeutet das nicht, daß Washington die SDF bei der Umsetzung ihrer Abmachung mit Damaskus unterstützt.

Die VS planen keinen vollständigen Truppenabzug aus dem Land. Laut Esper, wird das VS-Militär in Syrien bleiben, insbesondere in al-Tanf. Außerdem gibt es keine Frist für den angekündigte Abzug von 1.ooo Soldaten.

Die Türkei hat auf die Abmachung zwischen Damaskus und den SDF mit einer Erhöhung ihrer militärischen Anstrengungen gegen die SDF in der Umgebung von Tell Abyad un Ras al-Ain reagiert. Außerdem haben von der Türkei angeführte Kräfte mit einem Vormarsch auf Ain Assa und Manbij begonnen, wo sie mit Militäreinheiten der Syrischen Armee zusammenstießen. Laut pro-türkischen Quellen, haben von der Türkei unterstützte Milizen in der Nähe von Manbij einen Kampfpanzer der Syrischen Armee vom Typ T-55 erbeutet.

Die militärische Situation in Nordost-Syrien könnte sich weiter verschärfen, wenn die türkischen Streitkräfte und von der Türkei unterstützte Milizen ihren Vormarsch in der Region fortsetzen, in der die Syrische Armee bereits stationiert ist. Gleichzeitig werden Ankaras Bemühungen zur Einnahme der Stadt Manbij wahrscheinlich nur die sowohl militärische als auch politische Zusammenarbeit zwischen den SDF und Damaskus festigen.

Quelle: https://southfront.org/syrian-war-report-october-15-2019-syrian-army-taking-control-of-key-positions-in-sdf-held-area/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

Donate