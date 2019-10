Syrien – Kriegsbericht vom 17. Oktober 2019: Syrische Armee marschiert in Kobane und Raqqa ein

Donate



Am 16. Oktober haben Einheiten der Syrischen Armee zum ersten Mal seit dem Jahr 2014 die Stadt Raqqa betreten. Die Stadt war seit 2017 unter Kontrolle der von Kurden angeführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), nachdem diese sie mit Hilfe der Vereinigten Staaten (VS) vom ISIS übernommen hatten. Berichten zufolge, soll die Syrische Armee in der Region verschiedene Beobachtungsposten errichtet und die Stationierung ihrer Truppen innerhalb der von den SDF gehaltenen Region fortgesetzt haben.

Laut regierungsfreundlichen Quellen, bereiten sich Regierungstruppen auch auf einen Einmarsch in das Ölfeld Al-Omar vor. Am Tag zuvor, dem 15. Oktober, haben syrische Truppen gemeinsam mit Einheiten der russischen Militärpolizei mit Patrouillen entlang der Kontaktlinie zwischen von der Türkei unterstützten Kräften und den SDF nahe der Stadt Manbij begonnen.

Am 16. Oktober sind Streitkräfte der von den VS angeführten Koalition aus dem Militärstützpunkt Kharab Ashk abgezogen, wo Dutzende Soldaten der VS und Frankreichs stationiert gewesen sind. Von den VS geführte Kräfte haben den Stützpunkt niedergebrannt, um die Teile der Ausrüstung zu zerstören, die nicht abgezogen werden konnten.

Die türkische Armee und von der Türkei unterstützte Milizen bauen ihre Offensive auf Stellungen der SDF weiter aus. Sie haben dreizehn Dörfer westlich von Tell Abyad eingenommen und einen weiteren Versuch zur Befestigung von Raʾs al-ʿAin unternommen. Laut SDF-nahen Quellen, sind bei einem Gegenangriff der SDF 49 von der Türkei unterstützte Milizen in der Stadt getötet worden. Einheiten der SDF haben hierbei von den VS gelieferte Ausrüstung eingesetzt. Pro-türkische Milizen haben einen gepanzerten Humvee nahe der Stadt erbeutet.

Auch liegen Berichte vor, nach denen die SDF gemeinsam mit der Syrischen Armee südlich von Ras al-Ayn die Dörfer al-Ahras, al-Rihaniyah und Manajir von türkisch geführten Kräften zurückerobert haben sollen. Jedoch wäre dies eine strategische Entwicklung, die ausschließlich Handlanger der Türkei verwickelt gewesen wären. Es ist unwahrscheinlich, daß Regierungstruppen und die SDF Großangriffe auf Stellungen der türkischen Armee durchführen werden. Der Hauptgrund hierfür besteht darin, daß ein solcher Angriff zu einer umfangreichen Eskalation in der Region und sogar zu einem begrenzten offenen Konflikt zwischen Syrien und der Türkei führen könnte

Quelle: https://southfront.org/syrian-war-report-october-17-2019-syrian-army-entering-kobani-and-raqqa/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

