Syrien – Kriegsbericht vom 18. Oktober 2019: Inmitten einer 5-tägigen Waffenruhe stationiert Assad Truppen an der Grenze

Donate



Am 16. und 17. Oktober haben die russischen Luftstreitkräfte Angriffe auf Stellungen von Hayat Tahrir al-Sham in Nord-Lattakia und im Süden Idlibs geflogen. Laut Quellen vor Ort waren die Angriffe unweit von Tahtaya, Kafar Sijnah und Rakaya Sijneh am heftigsten.

Nachdem Beginn der türkischen Operation, Peace Spring, in Nordost-Syrien am 9. Oktober, haben bewaffnete Gruppen aus Idlib etliche Anschläge auf Stellungen der Syrischen Armee im südlichen Teil der Deeskalationszone verübt. Höchstwahrscheinlich haben die Milizen angenommen, daß der türkische Einfall in Syrien die Aufmerksamkeit der Syrischen Armee ablenken und Hayat Tahrir al-Sham erlauben würde zumindest ein paar Dörfer in Süd-Idlib einzunehmen.

Die syrische Luftwaffe und die russischen Luftstreitkräfte haben diese Versuche mit gezielten Angriffen auf Stellungen der Radikalen beantwortet.

Auch ISIS hat sich wohl entschlossen ein paar Vorteile aus dem türkischen Vorgehen zu ziehen. Am 17. Oktober hat die Terrorgruppe angekündigt, daß ihre Einheiten eine nicht näher angegebene Anzahl von mit der Gruppe verbündeten Frauen aus einem Hauptquartier der von Kurden angeführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) in dem Dorg Mahmudli in West-Raqqa befreit hat.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium befinden sich noch 14.650 Angehörige des ISIS in 7 in der von den SDF in der Region kontrollierten Internierungslagern. Außerdem gibt es 8 Lager für Vertriebene, in denen sich auch Familienangehörige von ISIS-Terroristen befinden. Die Anzahl der sich in diesen Lagern befindlichen Menschen könnte die 120.000 erreichen.

Der türkische Verteidigungsminister, Hulusi Akar, hat davor gewarnt, daß “Terrorgruppen” (sprich kurdische Milizionäre) einen als Provokation inszenierten Chemiewaffenangriff planen, um der Türkischen Armee den Einsatz von Chemiewaffen in Nordost-Syrien vorzuwerfen. In den vergangenen Jahren hat Ankara die Regierung Damaskus wiederholt der Ausführung von Chemiewaffenangriffen beschuldigt. In all diesen Fällen war die Türkei nicht sehr daran interessiert diesbezüglich über die Mitwirkung von Terroristen oder ´im Vorfeld inszenierte Angriffe´ zu reden.

Von der Türkei befehligte Kräfte setzen ihren Vormarsch entlang des etwa 120km langen Grenzabschnitts fort. Besonders heftig sind die Gefechte in der Stadt Ras al-Ayn, in diesem immer noch umkämpften Gebiet.

Die Stationierung der Syrischen Armee in dieser Region verhindert einen weiteren Vormarsch der von der Türkei angeführten Kräfte. Erst kürzlich haben die SDF die Stadt Kobane an Regierungstruppen übergeben. Daher wird der Auftritt der Türkei sich auf den Grenzabschnitt von Tell Abyad bis Ras al-Ayn beschränken, wenn das Abkommen zwischen der SDF und Damaskus umgesetzt wird.

Am 17. Oktober haben die Vereinigten Staaten und die Türkei sich auf einen befristeten Waffenstillstand geeinigt. Laut dieser Vereinbarung, müssen sich die kurdischen Kräfte aus der 32km breiten Region innerhalb von 120 Stunden zurückziehen. Wenn das geschehen ist, wird die türkische Militäroperation nicht fortgesetzt.

Quelle: https://southfront.org/syrian-war-report-october-18-2019-assad-troops-deploy-on-border-amid-120-hour-ceasefire/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

Donate