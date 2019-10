Syrien – Kriegsbericht vom 21. Oktober 2019: Syrische Armee übernimmt Kontrolle über aufgegebene VS-Stützpunkte

Donate



Der von Washington und Ankara in Nordost-Syrien vereinbarte Waffenstillstand ist postwendend zusammengebrochen. Laut der in dem Abkommen vereinbarten Bedingungen, hätte die Türkei ihre Operation Peace Spring für 120 Stunden einstellen müssen, um den Einheiten der von Kurden angeführten Demokratischen Kräfte Syriens ihren Rückzug aus der 32km tiefen Sicherheitszone zu gewährleisten. Es wurde angenommen, daß die Türkei ihre Offensive danach nicht fortsetzen würde. Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt.

Die Führung der SDF sagte, daß sie zwar die Waffenruhe akzeptiere, jedoch einen Truppenabzug verweigern werde. Im Gegenzug hat die Syrische Nationale Armee (SNA) [die ehemalige Freie Syrische Armee], eine Koalition türkischer Handlanger, ihrerseits die Angriffe auf kurdische Kämpfer nicht eingestellt. Die Kämpfe um Ras al-Ayn zwischen SNA und wurden unvermindert fortgesetzt.

Am 20. Oktober hat die SNA mit Unterstützung türkischer Kampfpanzer die Offensive nahe der Stadt Ras al-Ayn fortgesetzt und die Dörfer, Umm al-Asafir, al-Shakariyah, Haji Hisso sowie Jan Tamir erobert, wo heftige Gefechte ausgebrochen sind. SDF-nahe Quellen behaupten, daß diese Dörfer von kurdischen Kräften zurückerobert wurden. Pro-türkische Quellen behaupten, daß die Gegenoffensive der SDF zurückgeschlagen wurde. Tatsächlich bleibt das Gebiet weiterhin umkämpft.

Außerdem haben die den SDF angeschlossenen Befreiungskräfte von Afrin Stellungen der SNA nahe Tuways im Norden von Aleppo angegriffen. Hierbei sind mindestens 6 SNA-Mitglieder getötet und 9 weitere verwundet worden. Die SNA hat den Angriff bestätigt und erklärt, daß die getöteten Milizen ihren Al-Waqas Brigaden(?) angehörten.

Am 19. Oktober hatte der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, erklärt, daß sein Land seine Militäroperation offiziell “eine Minute nach Ablauf der 120 Stunden” fortsetzen wird, wenn die der Türkei gegebenen Versprechen, “wie in der Vergangenheit, nicht eingehalten würden.” Türkische Medien zählen die Minuten bis zum Ende des formalen Waffenstillstands.

Laut Yasin Aktay, einem Berater des türkischen Präsidenten, sollte die zwischen den Vereinigten Staaten (VS) und der Türkei vereinbarte Sicherheitszone 444km lang ein und 32km tief in das Land hineinreichen. Wegen der innerhalb der in der vermeintlichen Sicherheitszone stationierten Truppen der Syrischen Armee und der Weigerung der SDF, sich von wo auch immer zurückzuziehen, ist eine Einhaltung dieses Versprechens kaum vorstellbar. Daher wird die Operation Peace Spring bald fortgesetzt werden.

Auch hat Aktay erklärt, daß alle Bemühungen der Regierung in Damaskus zum Schutz der kurdischen Milizen in Nordost-Syrien von der Türkei als Kriegserklärung betrachtet würden. Jedoch fügte er hinzu, daß die Türkei ihre Haltung hinsichtlich der Stationierung der Syrischen Armee in Nordost-Syrien ändern könnte, wenn Damaskus der Türkei garantiere, daß kurdische Kräfte nicht in der Grenzregion operieren. Diese Ausführungen sind ein weiterer Hinweis auf eine der Öffentlichkeit unbekannte Zusammenarbeit zwischen der Türkei und dem syrisch-russischen Bündnis. SDF-nahe Quellen haben selbst eingeräumt, daß Rußland als einzige Macht in der Lage ist den Umfang der türkischen Offensive zu begrenzen und dies bereits in Regionen wie Manbij und Ayn al-Arab getan hat.

Derweil hat das VS-Militär seinen Rückzug aus Nordsyrien fortgesetzt. Nach der Sprengung ihrer eigenen Militäreinrichtung in der Zementfabrik Lafarge hat die von den VS angeführte Koalition eine Radarstation am Berg Andulaziz zerstört. VS-Truppen haben die Einrichtung Robariye verlassen, die eine ihrer größten in der Region gewesen ist.

Am 19. Oktober hat die Syrische Armee die Kontrolle über die ehemalige VS-Garnison in Qasir Yalda erlangt. In den nahegelegenen Dörfern Tell Tamir and al-Ahras sind, als Teil des Sicherheitsabkommens zwischen der SDF und Damaskus, Regierungstruppen stationiert worden. Laut staatlichen syrischen Medien, hat die Armee sogar einen Angriff türkisch unterstützter Milizen nahe al-Ahras zurückgeschlagen und ist in die Dörfer al-Salamas und Umm al-Khair eingerückt.

Am 22. Oktober wird Präsident Erdogan zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen, Wladimir Putin, nach Rußland reisen. Neben Gesprächen über die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit, wird auch die Situation in Nordost-Syrien auf der Tagesordnung stehen. Diese Gespräche könnten zu einem Wendepunkt bei der Bereinigung der drohenden Krise werden.

Quelle: https://southfront.org/syrian-war-report-october-21-2019-syrian-army-takes-control-of-abandoned-us-bases/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

