Syrien – Kriegsbericht vom 23. Oktober 2019: Erdogan und Putin schließen ´historischen Pakt´ über Nordost-Syrien

Donate



Am 22. Oktober haben der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, und der russische Präsident Vladimir Putin, ein Abkommen zur Beruhigung der Situation in Nordost-Syrien geschlossen.

Gemäß dieser Vereinbarung wird die türkische Operation ´Peace Spring´ auf einem begrenzten Gebiet zwischen Tell Abyad und Ras al-Ayn bis in eine Tiefe von 32 km auf syrischem Boden fortgesetzt. Ab dem 23. Oktober werden Einheiten der russischen Militärpolizei und der Syrischen Armee entlang dem Rest der türkischen Grenze östlich des Euphrats stationiert.

Syrien und Rußland sollen die Beseitigung der Kurdischen Volksverteidigungseinheiten und deren Waffen bis in eine Entfernung von 30km zur türkischen Grenze bewerkstelligen. Anschließend werden russisch-türkische Patrouillen damit beginnen die östlich und westlich der Operation Peace Spring gelegenen Regionen zu kontrollieren.

Es soll ein gemeinsamer Überwachungs- und Kontrollmechanismus eingerichtet werden, um die Errichtung dieser Maßnahmen zu beaufsichtigen.

Beide Seiten bekräftigten ihre Verpflichtung zur Achtung der territorialen Integrität Syriens sowie zum Schutz der nationalen Sicherheit der Türkei und gelobten den Terror in all seinen Formen zu bekämpfen und separatistische Bestrebungen auf syrischem Territorium zu unterbinden.

Die Türkei und Rußland betonten die Wichtigkeit des Adana-Abkommens, einem im Jahr 1998 zwischen Syrien und der Türkei geschlossenen Sicherheitspakt. Unter anderem erlaubt er der Türkei grenzübergreifende Operationen gegen Terroristen in Syrien, während Damaskus verspricht keine Mitglieder der Kurischen Arbeiterpartei zu beherbergen.

Weitere Punkte der Vereinbarung beinhalten die Notwendigkeit der Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien und zum Erreichen einer langfristigen politischen Lösung des Syrien-Konflikts.

Am 22. Oktober haben syrische Regierungsstreitkräfte die Stationierung entlang der Autobahn zwischen Hasaka und Aleppo beendet. Am selben Tag inspizierte Präsident Bashar al-Assad die Frontlinien in Süd-Idlib. Während seines Besuchs bezeichnete er den türkischen Präsidenten Erdogan als einen syrisches Territorium stehlenden “Dieb”. Nichtsdestotrotz sind solche Erklärungen beim Kommentieren türkischer Militäraktionen in Syrien typisch für die syrische Regierung,

Die Entwicklungen am Boden und das Vorgehen der syrischen Regierung beweisen, daß Damaskus die Beruhigung der Situation in Nordost-Syrien durch die Zusammenarbeit mit der Türkei unterstützt.

Quelle: https://southfront.org/syrian-war-report-october-23-2019-erdogan-putin-reach-historic-deal-on-northern-syria/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

Donate