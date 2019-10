Syrien – Kriegsbericht vom 28. Oktober 2019: VS-Kräfte töten al-Bagdadi bei nächtlichem Überfall in der Provinz Idlib

Donate



Am 26. Oktober hat Präsident Donald Trump offiziell verkündet, daß Sondereinsatzkommandos der Vereinigten Staaten (VS) den Anführer des ISIS, Abu Bakr al-Bagdadi während eines nächtlichen Angriffs in Nordwest-Syrien eliminiert haben. Laut den Worten des Präsidenten, sind mit Bagdadi auch drei seiner kleinen Kinder gestorben, nachdem dieser seinen Sprengstoffgürtel gezündet hat. Badgdadis Körper wurde bei der Explosion verstümmelt. Jedoch sagte Trump, daß “er durch Gentests eindeutig identifiziert worden sei.”

Der Präsident fügte hinzu, daß zahlreiche Kämpfer von Bagdadi bei der Operation getötet worden und 11 Kleinkinder an andere Orte verbracht worden sind. Auch dankte er Rußland, der Türkei, dem Irak und Syrien, einschließlich der Kurden, für deren “Unterstützung”. Er lobte die “großartige Zusammenarbeit” mit Rußland, das den Luftstreitkräften der VS angeblich den unter seiner Kontrolle befindlichen Luftraum für die Operation geöffnet habe.

Zuvor waren Berichte aufgetaucht, nach denen acht Militärhubschrauber eine mit Luftangriffen verbundene Operation nahe des an der türkischen Grenze gelegenen Dorfes Barisha in der syrischen Provinz Idlib ausgeführt haben.

Laut irakischen Quellen, sind bei dem Angriff, neben dem Anführer des ISIS, auch eine Gruppe leitender Kommandeure des ISIS und al-Qaidas getötet worden. Hierbei soll es sich um Bagdadis Stellvertreter, Abu Said al-Iraqi, seinen Leibwächter, Ghazwan al-Rawi, den Chef des Sicherheitsdienstes des ISIS, Abu al-Yaman sowie Abu Mohamad al-Halabi, einen bedeutenden Kommandeur der mit dem syrischen Zweig von al-Qaida verbündeten bewaffneten Gruppe, Horas al-Din, handeln. Die Familie von Abu Mohamad al-Halabi soll ebenfalls bei dem Angriff getötet worden sein.

Das russische Verteidigungsministerium hat auf Trumps Stellungnahme erklärt, daß ihm keine belegbaren Informationen über “eine weitere” Eliminierung al-Bagdadis vorlägen. Der Sprecher des Ministeriums, Generalmajor Igor Konaschekow, fügte hinzu, daß Rußland auch keine Information über die angebliche Öffnung des Luftraums für VS-Luftstreitkräfte habe.

Die Trump-Administration benötigte eine Operation zur Vernichtung al-Bagdadis, um erneut Anerkennung für die ´Vernichtung des ISIS´ zu erhalten und einen PR-Erfolg für die von Trump ´volendete Mission´ und den Abzug von VS-Truppen aus Nordsyrien zu verbuchen. Diese Entwicklungen befähigen Trump dem internen Publikum, hinsichtlich der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, die Nahost-Strategie seiner Administration zu erklären.

Ein weiterer bedeutender Faktor ist, daß dieses Vorgehen der VS erneut die doppelzüngige Strategie der westlichen Staatengemeinschaft sowie der Mainstream Medien offenbart, welche den Nordwesten Syriens, einschließlich der Provinz Idlib, als Hochburg der ´demokratischen Opposition´ gegen das ´blutrünstige Regime´Bashar al-Assads dargestellt haben. In Wahrheit existiert diese ´demokratische Opposition´ gar nicht, und der Großraum Idlib wird nahezu vollständig von zahlreichen Radikalen und Terroristen kontrolliert. Aus diesem Grund war es dem Anführer des ISIS mitsamt seinem inneren Zirkel möglich sich dort, nahe der türkischen Grenze, zu verstecken.

