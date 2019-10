Syrien – Kriegsbericht vom 29. Oktober 2019: Armee verstärkt Stellungen an türkischer Grenze

Donate



Am 27. Oktober haben die von Kurden kontrollierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) angekündigt, daß sie mit dem Abzug von der türkischen Grenze im Rahmen des zwischen den Präsidenten Erdogan und Putin vereinbarten Abkommens zur Errichtung einer Deeskalationszone begonnen haben. Die SDF sagte, daß syrische Grenzschützer entlang der Grenze stationiert werden. Auch hat die Gruppe Rußland aufgefordert beim Aufbau eines “konstruktiven Dialogs” zwischen der von den SDF betriebenen Selbstverwaltung in Nordostsyrien und der Regierung in Damaskus zu helfen.

Der türkische Verteidigungsminister hat erklärt, daß am selben Tag bei einem Anschlag der Kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), der Schlüsselgruppe innerhalb der SDF, ein türkischer Soldat getötet und 5 weitere verwundet worden sind. Laut der türkischen Version der Ereignisse, befanden sich die Soldaten auf einer Patrouille in der Region, als sie unter Beschuß gerieten.

Die SDF und die von der Türkei angeführten Kräfte beschuldigen sich regelmäßig gegenseitig der Verletzung des unter dem Schutzzonenabkommens errichteten Waffenstillstands. Dennoch hat sich die Situation in Nordost-Syrien weitgehend stabilisiert.

Syrische Armeeinheiten haben die türkische Grenze östlich von Ras al-Ayn erreicht, wo türkische Kräfte stationiert sind, und von dort wurden keine Verstöße gemeldet. Auch haben Regierungstruppen ihre Stellungen westlich der von der Türkei kontrollierten Zone verstärkt. Bewehrt durch gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Taifun und Tigr werden werden derzeit Patrouillen der russischen Militärpolizei zu deren Stationierung in die Umgebung von Kobane, westlich von Qamishli und entlang der Schnellstraße M4 östlich des Euphrats gebracht.

Abgezogene Streitkräfte der Vereinigten Staaten (VS) kehren vom Westirak nach Syrien zurück. Am 26., 27. und 28. Oktober sind aus Dutzenden Militärfahrzeugen und Tanklastern bestehende VS-Militärkonvois in das Land eingedrungen und in Richtung der Ölfelder von Omar gefahren. Ein Teil dieser Kräfte wurde auf dem Stützpunkt Qasrak an der Schnellstraße zwischen Tamr und Qamishli stationiert.

Tatsächlich verbleiben die VS-Streitkräfte, trotz des angekündigten Truppenabzugs, also nicht nur am Ostufer des Euphrats, sondern auch in Ostsyrien.

Quelle: https://southfront.org/syrian-war-report-october-29-2019-army-reinforces-positions-on-turkish-border//

Übersetzung©: Andreas Ungerer

