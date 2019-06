Die IDF geben an, daß der Angriff die Reaktion auf den Start zweier Raketen auf dem von der syrischen Regierung kontrollierten Gebiet am Berg Hermon war. Pro-israeliche Medienkanäle hatten umgehend vermutet, daß es sich hierbei um Raketen vom Typ Fadjr-5 aus iranischer Produktion gehandelt hat.

0 out of 5

Syrien – Kriegsbericht vom 3. Juni 2019: Israelisches Militär intensiviert Angriffe auf Syrien 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Do you like this content? Consider helping us!