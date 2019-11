Syrien – Kriegsbericht vom 4. November 2019: ´Abziehende´ VS-Truppen errichten neue Militärstützpunkte

Donate



Sowohl die Syrische Armee als auch Kräfte unter Führung der Türkei haben ihre Stellungen an der Kontaktlinie in Nordost-Syrien weiter befestigt. Ein großer Verstärkungskonvoi der Syrischen Armee wurde in den südlich von Ras al-Ayn gelegenen Ortschaften Abu Rasin und Umm Harmalah stationiert. In dem Konvoi befanden sich auch Kampfpanzer vom Typ T-72, Schützenpanzer des Typs BMP-1 sowie 122mm-Selbstfahrlafetten des Typs Gwosdika und 122mm-Mehrfachraketenwerfer vom Typ Bm-21 Grad. Zur selben Zeit entsandte die türkische Armee zusätzliche Truppen und Ausrüstung ins Umland von Ras al-Ayn.

Am 1., 2., und 3. November dauerten die Gefechte zwischen den von Kurden geführten Demokratischen Kräften Syriens (SDF) und von der Türkei unterstützten Milizen in einer Reihe in der Grauen Zone gelegenen Dörfer, einschließlich Azizah, al-Jamilyah und Faysaliyahnordwestlich von al-Hasakah. SDF-nahe Quellen behaupten, daß kurdische Kämpfer über 10 Dörfer von den von der Türkei angeführten Streitkräften zurückerobert haben. Pro-kurdische Quellen hingegen geben an, daß die Mitglieder der SDF auf dem Rückzug seien. Tatsächlich bleibt ein großer Teil des Gebietes südlich von Ras al-Ayn Niemandsland.

Laut Berichten, haben das russische Militär und die SDF ein Koordinationszentrum in der Stadt Ain Issa errichtet. Die Aufgabe diese Zentrums wird darin bestehen die Bemühungen zur Umsetzung des Abkommens zur Einrichtung der ´Sicherheitszone´ im Nordosten Syriens zu koordinieren und die Zusammenarbeit innerhalb der syrisch-russisch-iranischen Allianz und den SDF im Allgemeinen zu verbessern.

Die russischen Luftstreitkräfte haben Angriffe auf Stellungen von mit al-Qaida verbündeten Gruppen nahe der Ortschaften Kafar Sijnah, Jbala, Rakaya Sijneh, Hass, Ma`arat al-Nu`man und Kbani im südlichen Teil der Deeskalationszone von Idlib geflogen.

Diese Angriffe wurden als Antwort auf jüngste Versuchen von Hayat Tahrir al-Sham und ihren von der Türkei unterstützten Verbündeten, auf syrische Armeestellungen vorzumarschieren, ausgeführt. Bei diesen Gefechten sind, laut den Milizen nahen Quellen, mindestens 7 syrische Soldaten getötet und etliche militärische Ausrüstungsgegenstände zerstört worden.

Das Militär der Vereinigten Staaten (VS) festigt seine Kontrolle über sämtliche erdölreichen Regionen am Ostufer des Euphrats. Laut Milizen-nahen Quellen sind in der Militärgarnison Heemo, nahe Qanishly zusätzliche VS-Truppen stationiert worden und der ehemaligen Stützpunkt der 113. Brigade der Syrischen Luftabwehrkräfte könnte schon bald zu einem Stützpunkt des VS-Militärs werden.

Am 31. Oktober wurde bekannt, daß Angehörige des in North Carolina stationierten 4. Bataillons des 118. Infanterieregiments sowie der in South Carolina ansässigen 218. Manöververstärkungsbrigade mit ihrer Stationierung in den erdölreichen Regionen in Ostsyrien begonnen haben. Sie werden von Schützenpanzern vom Typ M2A2 Bradley begleitet.

Quelle: https://southfront.org/syrian-war-report-november-4-2019/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

