Syrien – Kriegsbericht vom 5. Juni 2019: Israel befreit weiteres Territorium im Nordwesten von Hama

Das israelische Unternehmen zur Auswertung von Satellitendaten behauptet in seinem Bericht, daß der Angriff “einem oder mehrer” Ziele galt, wobei es darüber spekulierte, daß es sich hierbei möglicherweise um das Element einer Art “modernen Waffensystems” gehandelt hat. Nichtsdestotrotz, war das Unternehmen nicht in der Lage diese Spekulationen zu bekräftigen.

Unverzüglich nach Ankündigung der Waffenruhe, haben Einheiten von HTS und NFL Armeestellungen in Kafr Nabuda gestürmt, was ihre bedingungslose Bereitschaft zu weiteren Feindseligkeiten beweist. Dies war durch das dort beobachtete Szenario absehbar.

Der weiterhin andauernde Vormarsch der Armee begann am 3. Juni, nach einem in der vergangenen Woche gescheiterten Versuch der Einrichtung einer vorübergehenden Waffenruhe.

