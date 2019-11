Syrien – Kriegsbericht vom 5. November 2019: Armee bereitet Vorstoß in Nord-Latakia vor

Donate



Als Antwort auf die jüngste Eskalation in Nord-Lattakia hat die syrische Armee einen Verstärkungstrupp südlich der von Milizen gehaltenen Stadt Kbani stationiert. Laut regierungsfreundlichen Quellen,denkt die syrische Militärführung auch darüber nach Einheiten der Tiger-Kräfte in der Region zu stationieren. Sollte sich das bestätigen, könnte das syrische Militär in naher Zukunft offensive Maßnahmen rund um Kbani ergreifen. Während der letzten Jahre hatten die Milizen Kbani als sichere Stellung für Angriffe auf von der Regierung kontrollierte Gebiete benutzt. Die Befreiung dieser Stadt könnte zu einem Wendepunkt bei der Wiederherstellung der Sicherheit und der Niederschlagung des Terrorismus in diesem Teil Syriens werden.

Wie der Chef des russischen Zentrums für die Aussöhnung der Konfliktparteien, Generalmajor Juri Biernkow, am 3. November mitgeteilt hat, haben von der Türkei unterstützte Kräfte einen Konvoi der Vereinigten Staaten (VS) nahe Tell Tamer ind Nordost-Syrien angegriffen. Es wurden keine Verluste gemeldet. Dennoch deuten solche Entwicklungen darauf hin, daß die Situation um die Zone Ras-al-Ayn-Tell Abyad nach wie vor angespannt bleibt.

Nahe Sakiru, Masoudia und Umm Baramil dauern die Gefechte zwischen bewaffneten kurdischen Gruppen und von der Türkei unterstützten Milizen an. Beide Seiten behaupten etliche gegnerische Kämpfer getötet zu haben. Jedoch deuten Video- und Fotoaufnahmen aus der Region darauf hin, daß ein Großteil der Vorgänge dort aus nicht endenden Artillerieduellen besteht.

In der Zwischenzeit hat die von den VS geführte Koalition ihre Militärpräsenz in der Region des Ölfelds Rumeilan erhöht, Quellen vor Ort berichten, daß sich die Anzahl der mit den VS verbündeten Söldnern ebenfalls erhöht hat. Zwischen dem Ölfeld Omar und dem Ölfeld Rumeilan patrouillieren VS-Streitkräfte. Während die in Nordsyrien stationierten VS-Truppen sich verringern, wächst die VS-Militärpräsenz entlang dem Ostufer des Euphrats.

Quelle: https://southfront.org/syrian-war-report-november-5-2019-army-prepares-for-advance-in-northern-lattakia/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

