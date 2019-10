Wie das russisch-türkische ´Schutzzonen´-Abkommen den weiteren Verlauf des Syrien-Konflikts bestimmt

Donate



Die militärische Krise im Nordosten Syriens, die mit der türkischen Militäroffensive gegen kurdische Milizen mitten während des Abzugs der US-Truppen begann, gewinnt an Klarheit.

Am 23. Oktober begannen die Türkei, Rußland und Syrien mit der Umsetzung des Abkommens über die “Sicherheitszone”, das der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Präsident Vladimir Putin am Tag zuvor vereinbart hatten. In der Grenzstadt Kobani wurden Einheiten der russischen Militärpolizei stationiert. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wird die syrische Armee an der türkisch-syrischen Grenze im Osten des Euphrats insgesamt 15 Beobachtungsposten errichten. Die nächsten Schritte bestehen im Abzug der kurdischen YPG-Einheiten und deren schweren Waffen aus der vereinbarten Pufferzone und der Beginn gemeinsamer russisch-türkischer Patrouillen.

Derweil hat das türkische Verteidigungsministerium angekündigt, daß es einer Ausweitung der Operation Peace Spring in Nordost-Syrien nicht bedarf und keine Notwendigkeit für neue Operationen besteht, da die Hauptziele bereits erreicht worden seien. Türkische Quellen berichten, daß, obwohl einige der von ihnen als “Terroristen” bezeichneten YPG-Kämpfer in der Region verbleiben könnten, nicht mit groß angelegten Militäroperationen zu rechnen sei. Mitglieder der von der Türkei unterstützten Koalition bewaffneter Gruppen, die Syrische Nationale Armee, verbleiben in den eingenommenen Gebieten zwischen Tell Abyad und Ras al-Ayn.

Das iranische Außenministerium beschrieb das russisch-türkische Abkommen als positiven Schritt in Richtung Stabilität in Syrien. Das Ministerium erinnerte daran, daß der Iran immer schon politische Mittel zur Beendigung des Konflikts unterstützt habe.

Die Vereinigten Staaten (VS), die die Hauptphase des Truppenabzugs abgeschlossen haben, scheinen ebenfalls mit dem Ergebnis der Situation zufrieden zu sein. Während einer Pressekonferenz am 23. Oktober, brachte Präsident Donald Trump seine Anerkennung gegenüber der Deeskalation in Nordost-Syrien zum Ausdruck, pries den Waffenstillstand und kündigte die Aufhebung der der Türkei wegen ihres militärischen Vorgehens gegen kurdische Kräfte verhängten Sanktionen durch seine Regierung an. Auch versicherte der VS-Präsident, daß ein “kleines Kontingent” von VS-Truppen in der Region verbleiben würden, “wo sie das Öl haben.”

Das gemeinsame Vorgehen Syriens, der Vereinigten Staaten, Rußlands und der Türkei deuten darauf hin, daß alle Hauptbeteiligten an dem Konflikt das Abkommen über Nordost-Syrien akzeptieren und sich in Richtung einer möglichen politischen Beilegung bewegen. Die separatistische Fraktion innerhalb der politischen und bewaffneten kurdischen Gruppen in Nordsyrien haben einen schweren Schlag erlitten. Die einzig Seite, die mit diesem Ergebnis unzufrieden ist, ist Israel, welches das Vorgehen der Türkei scharf verurteilt und den Separatismus der Kurden in Syrien und dem Irak, als Werkzeug seines nie endenden Feldzugs gegen den wachsenden iranischen Einfluß, öffentliche unterstützt hat. Die Militärpräsenz der VS in dem Grenzgebiet und al-Tanf ist wahrscheinlich ein Geste des guten Willens gegenüber ihren israelischen Partnern.

Unter den derzeitigen Bedingungen verbleibt den von Kurden angeführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) und somit den kurdischen Milizen und politischen Fraktionen nur eine Option – ihre Reintegration in das moderne Syrien. Moskau hat sie bereits davor gewarnt, daß die Russen und die syrische Armee, im Falle ihrer Verweigerung des Abkommens über die Sicherheitszone, den Weg für die türkische Militärmaschinerie öffnen müßten, was ihren Untergang bedeuten würde.

Ein von der YPG geführter Partisanenkrieg gegen die Regierung in Damaskus und Versuche die syrische Arme von den Provinzen Raqqah und Hasakah mit militärischen Mitteln fernzuhalten gelten als unwahrscheinlich. Sollten die kurdischen Anführer ein solches Szenario heraufbeschwören, werden sie von einer großen Mehrheit der Syrer, einschließlich der so genannten ´moderaten Opposition´ als noch größere Bedrohung betrachtet werden, als der ISIS.

In den kommenden Monaten wird die Situation in Syrien weitgehend stabil bleiben. Jedoch wird nach den Wintermonaten 2019-2020 erwartet, daß den Kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) und der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) angeschlossene Fraktionen ihre terroristische Aktivitäten in Nordsyrien, hauptsächlich in den Regionen um Afrin sowie in den von Kurden bewohnten Teilen im Südosten der Türkei und Nordanatoliens erhöhen werden. Türkische Großstädte, wie Ankara, Istanbul, Izmir und Gaziantep, könnten ebenfalls zum Schauplatz scharfer Anschläge werden. Die Hauptangriffsziele werden Militärpersonal sowie militärische Einrichtungen, die Generalkommandantur der Gendarmerie und die Polizei sein. Allerdings werden solcherlei Aktivitäten, selbst im Falle ihres Erfolges, die Regierung Erdogans nicht zu grundlegenden Änderungen ihrer Politik gegenüber Syrien und PKK-nahen Gruppen bewegen.

Ein weiterer Ort möglicher Instabilität ist Groß-Idlib, wo sich nach wie vor bewaffnete al-Qaida-nahe Gruppen gemeinsam mit der von der Türkei gedeckten ´Opposition´aufhalten. Die Regierung in Damaskus und ihre Verbündeten haben wiederholt erklärt, daß die Deeskalationsvereinbarung über Idlib Terroristen nicht mit einschließt. Daher wird Ankara diese in ihrem eigenen Verantwortungsbereich neutralisieren müssen oder die Syrische Armee wird das übernehmen, wie das bereits im August in Nord-Hama der Fall gewesen ist.

Quelle: https://southfront.org/how-russian-turkish-safe-zone-deal-shapes-course-of-syrian-conflict/

Übersetzung©: Andreas Ungerer

Donate